Riot Games zeigt Ticketing-Informationen für VCT EMEA Stage 2 Finals

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In wenigen Monaten wirdValorant die Champions Tour EMEA-Division ihr erstes Auswärts-Event ausrichten. Geplant in Barcelona, Spanien, vom 28. bis 30. August, werden die EMEA Stage 2 Finals diese erwartete Behandlung erhalten, wobei die Spiele in der Olimpic Arena in Badalona stattfinden.

Mit den besten Teams aus der Region, die teilnehmen werden, und Plätzen beim Valorant Champions Shanghai Event auf dem Spiel, hat Riot Games nun die festen Ticketinformationen für das Turnier veröffentlicht.

Uns wurde mitgeteilt, dass der Vorverkauf der Tickets am 7. Mai beginnt, der allgemeine Verkauf folgt am 15. Mai. Für die Veranstaltung werden auch Reisepakete angeboten, die Matchtickets und Unterkünfte umfassen, die ebenfalls ab dem 15. Mai verfügbar sind.

Was die Preise für die verschiedenen Tickets betrifft, so werden die Kosten im Verlauf der Veranstaltung stetig höher, mit Tickets für den 28. August zwischen 15 und 25 €, am 29. August zwischen 25 und 35 € und am 30. August zwischen 35 und 45 €. Es gibt auch Wochenendkarten zu 85 €.

Was die teilnehmenden Teams betrifft, werden wir erst zu einem späteren Zeitpunkt wissen, wenn die Gruppenphase der EMEA Stage 2 zu Ende ist, die genauen Teams am Event teilnehmen werden.