Riot Games veranstaltet in diesem Jahr 3 EMEA Masters-Events

Wir haben zwar eine sehr gute Vorstellung davon, wie der Saisonplan 2025 für die erste LEC aussieht, aber wenn es um die zweite Division des EMEA League of Legends -Wettbewerbs geht, erfahren wir erst jetzt mehr über einige der aufregendsten Events.

Riot Games hat bestätigt, dass es in der Saison 2025 3 EMEA Masters -Turniere geben wird, die jeweils mit einer der jeweils größeren Saisons Winter, Spring und Summer übereinstimmen. Die Veranstaltungen werden im Laufe des Jahres ausgeweitet, wobei die Winter EMEA Masters 16 Teams, die Spring EMEA Masters 32 Teams und die letzte Summer EMEA Masters 44 Teams umfasst.

Wenn man sich die Winter -Events ansieht, beginnen die Winter Split zunächst mit einer Gruppenphase und führen dann in ein Playoff, in dem jedes European Regional League (ERL) versucht, die Teams zu bestimmen, die zu den EMEA Masters eingeladen werden. Für die Winter EMEA Masters wird uns mitgeteilt, dass der Top-Seed aus jeder ERL eingeladen wird, ebenso wie der zweite Seed aus den drei wettbewerbsfähigsten ERLs.

Die Spring Split wird ähnlich sein, außer dass mehr Teams gegeneinander antreten und mehr Playoff-Plätze zur Verfügung stehen. Die Spring EMEA Masters werden bis zu drei Teams für die sechs stärksten ERLs einladen, basierend auf der historischen Leistung der Vergangenheit, wobei die schwächeren ERLs zwei Einladungen erhalten.

Zuletzt beginnt das Summer Split mit einem Last Chance Qualifier, was dann in ein Swiss Stage vor einem Playoffs führt. Bei 44 Summer EMEA Masters Veranstaltungen im Angebot wird uns gesagt, dass die meisten ERLs drei Einladungen erhalten, aber die besten ERLs erhalten auch eine vierte Einladung.

Zum Vergleich: In diesem Jahr sind 13 ERLs in Betrieb, darunter Großbritannien und Skandinavien Northern League of Legends Championship, Spanien Superliga, Frankreich La Ligue Française, Deutschland, Österreich und die Schweiz Prime League und mehr.

Freuen Sie sich auf die 2025 EMEA Masters Veranstaltungen?