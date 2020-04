Riot Games sucht nach Lösungen, um Valorants Kommunikation nicht entgleisen zu lassen

Im Internet neigen Nutzer dazu, ihre Frustrationen über sich selbst und andere auszulassen. Vor allem Frauen sind häufig Ziel solcher Attacken, Fakt ist jedoch, dass absolut niemand davor sicher ist. League of Legends gehört zu den toxischsten Räumen im Gaming-Feld und Riot Games könnte mit Valorant im Begriff sein, einen einen ähnlich Ort zu schaffen. Eine UX-Designerin von LoL hat auf Twitter einen Thread erstellt, in dem sie aufzeigt, wie ein typisches Spiel für sie abläuft - weil sie eine Frau ist, die spielt. Was wir dort sehen können ist menschlicher Abfall, der sich nicht benimmt.

Die leitende Produzentin von Valorant, Anna Donlon, hat diese Aktion gesehen und mit einem positiven Zeichen reagiert. Sie möchte dafür sorgen, dass Riot Games eine Umgebung schafft, in der Spieler solchen verbalen Attacken nicht ausgesetzt sind. "Es tut mir so leid. Wir suchen absolut nach langfristigen Lösungen, um sicherzugehen, dass man Valorant in Sicherheit spielen kann - auch in der Solo-Warteschlange!" Das wird sicher kein leichter Kampf werden, aber es ist eine wichtige Sache. Seid online kein Arschloch.