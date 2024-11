Riot Games stellt den Zeitplan der Champions Tour 2025 vor Valorant

HQ

Jetzt, wo wir fast im Dezember sind, hat sich Riot Games endlich in Form gebracht und die Pläne für die Saison 2025 der Valorant Champions Tour dargelegt. Wir kennen jetzt den Zeitplan, die teilnehmenden Teams, das Format des ersten Turniers und vieles mehr.

Beginnend mit dem Zeitplan wird uns gesagt, dass die Saison im Januar mit dem Kickoff Event zwischen dem 11. Januar und dem 7. Februar beginnen wird. Uns wurde mitgeteilt, dass dieses Event an gestaffelten Terminen auf der ganzen Welt stattfinden wird (China am 11. Januar, EMEA am 15. Januar, Amerika am 16. Januar und Pazifik am 18. Januar) und dass die beiden besten Teams aus den vier Regionalligen weiterkommen und am ersten Masters Turnier der Saison teilnehmen werden.

Das erste Masters Turnier des Jahres findet zwischen dem 20. Februar und dem 2. März in Bangkok statt, gefolgt vom ersten Stage der Saison, das vom 22. März bis zum 25. April stattfindet. Das Stage 1 Playoffs folgt vom 3. bis 13. Mai, bevor das zweite und letzte Masters Turnier der Saison vom 7. bis 22. Juni in Toronto stattfindet.

Phase 2 startet vom 12. Juli bis zum 15. August, während die Playoffs zwischen dem 16. und 29. August angesetzt sind.

Anschließend folgt das wichtigste Ereignis des Jahres, da die Champions-Aktion am 12. September beginnt und bis zum 5. Oktober läuft.

Das finale Event der Saison ist die Game Changers Championship, die im November stattfinden wird, wobei die genauen Termine noch nicht feststehen.

Die teilnehmenden Teams in der VCT-Saison 2025 finden Sie unten.