Riot Games startet riesiges Cross-Game-Soul-Fighter-Event

Das Soul Fighter-Event beginnt am 20. Juli und läuft sechs Wochen lang bis zum 28. August und erstreckt sich über vier Riot Games'-Produkte: League of Legends, Teamfight Tactics, League of Legends: Wild Rift und Legends of Runeterra.

"Inspiriert vom Adrenalin und dem Wettbewerb von Kampfspielen" beginnt das riesige Sommer-Event mit einer Pre-Show am 17. Juli um 18 Uhr PT namens Soul Fighter: Fight Night, bei der 16 Content Creator um den Titel des Fight Night Champions kämpfen werden.

Andrei Van Room, Head of League Studio, sagte: "Wir sind wirklich begeistert von der Bandbreite an verschiedenen Erlebnissen im gesamten League of Legends-Ökosystem, aus denen sich die Soul Fighter event.

"Arena, Seelenchaos und Tag-Duell werden es den Spielern ermöglichen, League of Legends, Teamfight Tactics, bzw. Wild Rift auf eine neue Art und Weise zu erleben, die unserer Meinung nach etwas wirklich Frisches auf den Tisch bringt. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was die Spieler denken, wenn sie sie in die Hände bekommen."

Der neue Arena-Spielmodus League of Legends' ist eine 2v2v2v2-Ausscheidungsrunde und fällt mit der Einführung des neuen Champions Naafiri, dem Hund der hundert Bissen, zusammen.

Darüber hinaus wird ein Tournament of Souls-Kampfspielerlebnis im Client zusammen mit neuen Soul Fighter-Skins für Evelynn; Gwen; Jhin; Lux; Naafiri; Pyke; Pyke (Prestige) eingeführt. Samira (Ultimative Fähigkeit); Sett; Shaco; Shaco (Prestige) und Viego (Legendär).

Teamfight Tactics' Seelenchaos ist ein temporärer Spielmodus mit einer Trainingsphase zum Aufbau eines Teams und einer Turnierphase, in der Spieler in einem Best-of-Three-Bracket eliminiert werden.

Die Choncc-Kuppel, ein narratives Erlebnis im Client, wird zusammen mit Chibi Gwen, Chibi Soul Fighter Gwen und kosmetischen Gegenständen aus dem Turnier der Seelen veröffentlicht.

League of Legends: Wild Rift erhält Tag Duel, einen 1v1-Modus, in dem die Spieler drei Champions draften, zwischen denen sie wechseln können, und versuchen, der erste Spieler zu sein, der vier Kills erreicht.

Nilah, die entfesselte Freude, wird ihr Debüt in Wild Rift geben und bringt ihre Seelenkämpfer-Skins für Draven; Draven (Special Edition) mit; Irelia; Nilah; Yasuo und Xin Zhao sowie eine Visual Novel mit einem Arcade-Minispiel.

Zu guter Letzt werden für Legends of Runeterra, neue Emotes sowie Kartenrücken und Skins für Evelynn; Gwen; Jhin; Nidalee; Pyke; Samira; Sett; und Viego veröffentlicht.

Freust du dich schon auf das Soul Fighter-Event? Auf welche Modi freust du dich besonders?