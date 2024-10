Riot Games setzt mit seinem neuen Song für Arcane weiterhin auf K-Pop und die Verschmelzung von Genres und internationalen Künstlern

HQ

Riot Games investiert weiterhin erheblich in die Verschmelzung von Genres und internationalen Künstlern innerhalb seines musikalischen Universums, und seine neueste Veröffentlichung ist da keine Ausnahme. Die Zusammenarbeit zwischen Stray Kids, Young Miko und dem legendären Gitarristen Tom Morello mit dem Titel "Come Play" ist das neue offizielle Thema für die Zeichentrickserie Arcane. Dieser Track verbindet K-Pop, urbanen Rap und Rock-Stile und schafft so eine explosive Kombination, die die zweite Staffel der Serie begleitet.

Stray Kids, bekannt für ihre energiegeladene Bühnenpräsenz und Vielseitigkeit in verschiedenen Genres, bringen ihren lebendigen Stil in den Song ein. Der puerto-ricanische Rapper Young Miko sorgt mit einer spanischen Strophe voller Attitüde und Kraft für urbanes Flair, während Tom Morello, Gitarrist von Rage Against the Machine, seine charakteristische, kraftvolle Gitarrenarbeit präsentiert und dem Track eine zusätzliche Ebene der Intensität verleiht.

Diese Zusammenarbeit, die kurz vor der Premiere der neuen Staffel von Arcane auf Netflix am 9. November veröffentlicht wurde, steht im Einklang mit der Strategie von Riot Games, mit globalen Top-Talenten zusammenzuarbeiten, insbesondere in der K-Pop-Szene. Es ist nicht das erste Mal, dass das Studio mit Stars aus diesem Genre zusammenarbeitet. Zuvor arbeiteten sie mit Künstlern wie (G)I-DLE für den Welthit "POP/STARS" zusammen und verstärkten damit ihre Präsenz in der Musikindustrie.

Darüber hinaus hat Riot Games im Laufe der Jahre eine beeindruckende Erfolgsbilanz durch die Zusammenarbeit mit renommierten Bands wie Imagine Dragons aufgebaut. Vor kurzem hat sich Linkin Park mit der Veröffentlichung von Heavy is The Crown, der Hymne für die Worlds 2024 von League of Legends, ebenfalls in die Riege der vorgestellten Künstler eingereiht. Dieser Track, der eine der ersten Produktionen der Band nach dem Tod von Chester Bennington darstellt, ist ein Zeugnis ihres Vermächtnisses und ihres anhaltenden Einflusses auf die Musik.

Dieser neue Song, Come Play, spiegelt nicht nur die intensive Erzählung von Arcane wider, sondern unterstreicht auch das Engagement von Riot, hochwertige Musik in seine Inhalte zu integrieren und einen kulturellen Einfluss zu erzeugen, der über das Videospiel hinausgeht. Mit jeder neuen Zusammenarbeit demonstriert Riot Games sein Engagement, verschiedene Kulturen und Genres durch Musik zu vereinen, das Fan-Erlebnis zu bereichern und die Reichweite seines Universums zu erweitern. Den vollständigen Song könnt ihr euch unten anhören.