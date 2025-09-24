Riot Games legt ein Datum fest, wann 2XKO in den Early Access starten wird

HQ

Nach Jahren, in denen sich die Fans gefragt und um einen neuen Tag-Fighter gefleht haben, wird in naher Zukunft eine Reihe dieser Spiele erscheinen. Arc System Works entwickelt Marvel Tokon: Fighting Souls, Quarter Up liefert Invincible VS und Riot Games arbeitet hart an 2XKO.

Was Letzteres betrifft, so wissen wir jetzt, wann die Leute anfangen können, es zu spielen. Riot hat enthüllt, dass das Spiel bereits am 7. Oktober in einer Early-Access-Form auf dem PC debütieren wird, in der Freunde (oder Feinde, es liegt wirklich an dir) zusammenkommen können, um in spannender 2v2-Kampfaction gegeneinander anzutreten.

Riot hat bekannt gegeben, dass der bevorstehende Early-Access-Start mit dem Abschluss der Closed Beta für das laufende Spiel zusammenfallen wird, in dem Vi und Blitzcrank als spielbare Charaktere eingeführt wurden. Das bedeutet, dass bei der Veröffentlichung mindestens die folgenden Optionen als spielbare Optionen verfügbar sein werden, wobei auch ein zehnter Charakter bestätigt, aber noch nicht enthüllt wurde:



Ahri



Blitzcrank



Braum



Darius



Ekko



Illaoi



Verhexen



Vi



Yasuo



???



Riot verspricht auch, dass die Early Access Edition des Spiels eine komplette Saison voller Inhalte und einige neue Elemente wie Kombo-Prüfungen enthalten wird und dass die erste Veröffentlichung es dem Team ermöglichen wird, seinen Battle Pass und seine Ranglistensysteme zu verfeinern und das Spiel weiter auszubalancieren. Wenn man sich die Saisons ansieht, wird die erste Saison bis 2026 laufen, und dann können wir nächstes Jahr fünf neue Saisons mit Inhalten erwarten, von denen jede einen neuen Champion, einen Battle Pass, das Zurücksetzen der Rangliste und mehr hinzufügen wird.

Werden Sie im Oktober 2XKO auschecken?