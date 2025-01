Riot Games legt die Gastgeberregionen für die League of Legends größten Events in den Jahren 2026 und 2027 fest

HQ

Jetzt, da wir im Jahr 2025 sind und die nächste League of Legends Saison bald beginnt, hat Riot Games eine Reihe von Informationen über die kommende Saison geteilt und auch, was wir von 2026 und 2027 erwarten können.

Mit Blick auf das Jahr 2025 wurde nun bestätigt, dass die First Stand Tournament vom 10. bis 16. März zum LoL Park in Seoul, Südkorea, reisen wird. Danach folgt das nächste große internationale Turnier, Mid-Season Invitational, zwischen dem 27. Juni und dem 12. Juli, Gastgeber ist Vancouver, Kanada. Zu guter Letzt kehrt Worlds 2025 am Ende der Saison, voraussichtlich im Oktober und November, nach China zurück, für ein Play-Ins und Swiss Stage in Peking, ein Viertelfinale und Halbfinale in Shanghai und ein großes Finale in Chengdu.

Mit Blick auf die Zukunft wird es in der Saison 2026 einen First Stand Tournament in Brasilien, MSI in Korea und den Worlds in Nordamerika geben. Wir haben noch keine festen Länder oder Städte, die wir hinzufügen können, wie es für 2027 der Fall ist, das First Stand nach Südostasien, MSI nach Europa und Worlds nach Korea führen wird.

Welche Städte wählt Riot für die großen internationalen Veranstaltungen 2026 und 2027 aus?