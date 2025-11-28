Riot Games legt den Spielplan für die Saison 2026 League of Legends der ERLs fest

HQ

Da wir uns dem Ende des Kalenderjahres immer nähern, will Riot Games mit der Bekanntgabe der Pläne für dasEMEA Regional Leagues Jahr 2026 (ERLs) einen Vorsprung in die Ereignisse 2026 bekommen.

Dies sind im Grunde die Ligen, die unterhalb des LEC liegen, und in der gesamten EMEA-Region gibt es insgesamt 13 davon, darunter das britische und nordische Northern LoL Championship und das Spanish ERL (vollständiger Name wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben). Obwohl jede von ihnen ihre eigenen bestätigten Teams hat, arbeiten sie alle mit denselben Zeitplänen und Formaten, was bedeutet, dass wir über eines berichten und über alle berichten können.

Vor diesem Hintergrund ist der Zeitplan für die ERLs 2026 wie folgt dargestellt:



ERL Winter Split – 7. Januar – 8. März



EMEA Masters Winter – 9. März – 15. März



ERL Spring Split – 23. März – 7. Juni



EMEA Masters Frühling – 8. Juni – 25. Juni



ERL Summer Split – 26. Juni – 17. September



EMEA Masters Summer – 21. September – 19. Oktober



Was alle 13 ERLs betrifft, sind diese als folgende bekannt:



Ligue Française de LoL



Prime League



LoL Italienisches Turnier



Arabische Liga



Hellenische Legenden-Liga



Hitpoint Masters



Nördliche LoL-Meisterschaft



Rift-Legenden



Liga Portuguesa de LoL



Esports Balkan League



Straße der Legenden



Türkische Meisterschaftsliga



Spanien ERL



Unten können Sie den Standort aller ERLs sehen.

Weitere bemerkenswerte Änderungen umfassen die Aufhebung der LTR-Beschränkungen, die bedeuteten, dass jedes Team mindestens zwei lokal ausgebildete Vertreter haben musste, wobei diese Änderung eingeführt wurde, um "einigen ERLs zu erlauben, dieses Limit zu erhöhen, um die spezifischen Bedürfnisse ihrer Region besser zu erfüllen", und um "TOs zu befähigen, das bestmögliche Produkt für ihre Zielgruppen zu liefern."

Freuen Sie sich auf die Rückkehr der ERLs?