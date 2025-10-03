Riot Games kündigt Zeitplan für die VCT Partner Series für die kommende Offseason an

HQ

Die Valorant Champions Tour Saison 2025 geht an diesem Wochenende zu Ende, wenn aus den verbleibenden vier Teams ein Champion gekürt wird. Du könntest befürchten, dass es in diesem Fall bis zum Start der Saison 2026 im neuen Jahr keine Valorant Action geben wird, aber die gute Nachricht ist, dass dies überhaupt nicht der Fall sein wird.

Nach dem letztjährigen VCT Partner Series wird die kommende Offseason auch eine Fülle kleinerer eigenständiger Turniere unterstützen. Die erste findet im November statt und insgesamt sind fünf Veranstaltungen geplant.

Zunächst können wir einen Blick auf die TEN 2025 Valorant Global Invitational werfen, die vom 8. bis 9. November in Asan, Korea, stattfinden wird und an der die vier besten Teams aus der ganzen Welt teilnehmen werden (zwei von VCT Pacific, eine von VCT China und eine von VCT Americas oder EMEA ).

Danach findet die Red Bull Home Ground World Final vom 13. bis 16. November in Manhattan, New York City, statt, bei der die "besten Teams der Welt" zusammenkommen.

Das letzte November-Event findet zwischen dem 22. und 23. November statt und ist das Ludwig x Tarik Invitational, das "Wettbewerb und experimentelle Formate verbindet und Top-Profis zusammenbringt, um unter den besten Spielern Amerikas zu prahlen".

Betrachtet man den Dezember, so endet die SOOP Valorant League Pacific zwischen dem 13. und 14. Dezember, wobei dies als das "wichtigste VCT Partner Series-Event in der APAC-Region" gilt.

Außerdem findet zwischen dem 12. und 14. Dezember das Americas Spotlight Series statt, um eine Gruppe von VCT und Game Changers Spielern für ein dreitägiges LAN-Event zusammenzubringen, bei dem $25.000 auf dem Spiel stehen.

Unnötig zu erwähnen, dass das Jahr 2025 mit einem Paukenschlag an der Valorant -Front enden wird.