Riot Games kündigt strukturiertere Teamfight Tactics E-Sport-Zirkel an

Riot Games hat eine große Veränderung in der Welt der kompetitiven Teamfight Tactics angekündigt. Nach Jahren, in denen die Szene eine lockere Struktur und ein lockeres Format hatte, beginnend mit Set 15, wird die Szene ein sichereres Setup haben, eines, in dem die besten Spieler nicht extrem viel grinden müssen, um weiterhin um die Tactician's Crown zu kämpfen.

Diese Änderung wirkt sich direkt auf die besten Spieler der Welt aus und zielt auf die oberste Stufe (Tier 1) des Esports ab. Die Idee ist, dass nach jedem Turnier und Set die 32 besten Spieler der Welt isoliert werden und in einem neuen "High-Stakes-Turnier-Zirkel" gegeneinander antreten, der einen Preispool und einen direkteren Weg zur Tactician's Crown Trophäe beinhaltet.

Die Gruppe wird am Ende jedes Satzes mit einem Turnier aufgefrischt, bei dem diese 32 Spieler gegen die Besten aus Ranked, Trials und Cups antreten, um zu bestimmen, welche 32 Spieler bleiben oder einen Platz in der nächsten Ära des Circuits ergattern sollen.

Gemäß dem Ablauf der Qualifikation qualifizieren sich in jedem Satz die besten 28 Spieler aus dem regionsweiten Golden Spatula -Turnier für das neue Turnier, wobei die verbleibenden vier Plätze für Eingeladene aus dem Riot selbst bestimmt sind, obwohl dies nur für den kommenden Set 15 -Lauf der Fall sein wird und möglicherweise nicht fortgesetzt wird.

In Bezug auf das, was Riot mit dieser Überarbeitung zu erreichen hofft, heißt es: "Wir erwarten, dass diese Entwicklung des regionalen Ökosystems noch mehr Begeisterung für die Fans bringt, ein gesünderes und lohnenderes Umfeld für Profis fördert und sich wie ein natürlicher Schritt nach vorne anfühlt, da die Szene weiter wächst."

Glauben Sie, dass dies für die Zukunft des kompetitiven TFT von Vorteil sein wird?