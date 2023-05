Riot Games kündigt seinen nächsten CEO an

HQ

Nach 14 Jahren bei Riot Games und sechs Jahren an der Spitze wird der derzeitige CEO Nicolo Laurent noch in diesem Jahr von der Spitze des Spieleunternehmens zurücktreten, und vor diesem Hintergrund hat Riot Games bereits bekannt gegeben, wer den Posten des nächsten CEO übernehmen wird.

Wie in einem Blogbeitrag erwähnt, wurde uns mitgeteilt, dass A. Dylan Jadeja der nächste CEO von Riot Games sein wird und dass er die Rolle bis Ende des Jahres übernehmen wird. Jadeja hat in verschiedenen Positionen bei Riot gearbeitet, darunter Chief Financial Officer, Chief Operating Officer und zuletzt Präsident von Riot, und jetzt wird er die Leiter in die prestigeträchtigste Position des Unternehmens aufsteigen.

In Bezug auf die Ernennung zum neuen CEO erklärte Jadeja: "Mit Blick auf den Übergang wäre es unaufrichtig von mir zu behaupten, dass ich bereits alle Antworten und einen Aktionsplan definiert habe. Tatsächlich würde ich argumentieren, dass dies nicht authentisch wäre, wer ich bin und wie ich arbeite. In den nächsten Monaten möchte ich dieses Übergangsfenster nutzen, um zuzuhören und (wieder) zu lernen. Ich möchte mich mit Teilen von Riot beschäftigen, die ich seit einiger Zeit nicht mehr getan habe, insbesondere auf der Produktseite. Wir haben in den letzten Jahren viele Veränderungen vorgenommen, und mit Ihrer Hilfe möchte ich eine Bestandsaufnahme machen und ein tieferes Verständnis dafür bekommen, was funktioniert und was wir besser machen können. In dieser Zeit bitte ich Sie um Geduld, Ihre Bereitschaft, Perspektiven zu teilen, und um Offenheit für neue Ideen."

Jadeja fuhr fort: "Als CEO kann man davon ausgehen, dass ich einige Dinge anders machen werde als meine Vorgänger, aber ich möchte Ihnen versichern, dass das Ziel für uns – gemeinsam – nicht ins Wanken geraten wird. Und das soll Riot eindeutig zum vertrauenswürdigsten und authentischsten Spieleunternehmen der Welt machen... Entwickelt von Spielern für Spieler. Die Art von Ort, an dem die Leute wissen, dass alles, was sie spielen und von Riot erleben, fantastisch sein wird und dass alles, was wir tun, darauf ausgerichtet ist, es besser zu machen, ein Spieler zu sein."

Riot verspricht, weitere Informationen über diesen Personalwechsel zu teilen, sobald dieser abgeschlossen ist.