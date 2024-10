Riot Games kündigt neue spielbare Erlebnisse für Valorant an, wenn es von UE4 auf Unreal Engine 5 umsteigt

HQ

Valorant, der beliebte Taktik-Shooter von Riot Games, der kürzlich zum ersten Mal für PS5 und Xbox Series X veröffentlicht wurde, wechselt von der Unreal Engine 4 zur Unreal Engine 5. Anna Donlon, SVP und Head of Valorant Studios, kündigte es auf dem Unteal Fest 2024 in Seattle an (danke, Insider Gaming).

Donlon sagte: "Wir haben buchstäblich jedes Gramm von allem, was wir aus der UE 4 herausholen konnten, herausgeholt, also wechseln wir jetzt zu UE 5", räumt aber ein, dass das für ein Live-Service-Spiel keine leichte Aufgabe ist, "aber es ist notwendig".

Sie gibt zu, dass dieses Upgrade die Art und Weise, wie Valorant aussehen und funktionieren wird, nicht wesentlich verändern wird, zumindest nicht sofort, aber sie neckt, dass "es viele Entwickler bei Riot gibt, die sehr gespannt darauf sind, was UE5 in Zukunft leisten kann".

Sie spricht davon, "das Valorant -Universum in neue spielbare Erfahrungen zu erweitern", aber nichts Konkretes.

Details darüber, wann diese Änderung veröffentlicht wird und wie sich dies auf die PC-Anforderungen auswirken wird, sind noch nicht bekannt. In der Zwischenzeit bleibt Valorant einer der beliebtesten eSports-Titel.