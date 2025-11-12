Riot Games holt sich Katseye für die Valorant Hymne der Game Changers Championship 2025

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass die Valorant Game Changers Championship 2025 stattfindet, denn das wichtigste Event der Women's Valorant beginnt am 20. November und bietet zehn Tage lang Action in der südkoreanischen Stadt Seoul, bis am 30. November ein Sieger gekürt wird. Einer der Favoriten ist G2 Gozen, der wieder an der Spitze der dominierenden EMEA-Szene steht, aber es wird kein einfaches Event, da alle besten Teams anwesend sein werden und in der hier zu findenden Gruppe gesetzt sind.

Da die Action nur noch etwas mehr als eine Woche entfernt ist, hat Riot Games jetzt die Hymne/den Hype-Film für das Turnier enthüllt, wobei es sich um einen Song handelt, der von der Girlband Katseye aufgeführt wurde und als M.I.A. bekannt ist. Es hat sogar ein eigenes animiertes Musikvideo, das ihr unten in voller Länge sehen könnt.

Über die Arbeit mit Riot Games an diesem Song sagte Megan von Katseye: "Als Riot uns bat, M.I.A. für Game Changers neu zu erfinden, dachte ich als Gamer JA! In diesem Song ging es schon immer um Selbstvertrauen und darum, sich von der besten Seite zu zeigen, und diese Botschaft stimmt so sehr mit dem überein, wofür Game Changers steht. Wir wollten, dass diese Version jeden Spieler feiert, der da draußen ist, Grenzen überschreitet und seine Macht besitzt."

Das Lied soll eine Geschichte von Entschlossenheit und Beharrlichkeit erzählen, die durch die Erfahrungen der Frauen erzählt,Valorant die an der Szene beteiligt waren. Die Teilnehmerinnen der Game Changers Championship müssen beide Elemente in sich vereinen, wenn sie bis zum Ende durchhalten, den Pokal in die Höhe stemmen, zur Siegerin gekrönt werden und sich 180.000 $ aus dem Preisgeld von insgesamt 500.000 $ sichern wollen.