Riot Games holt Movember als LEC- und VCT-EMEA-Partner für psychische Gesundheit

Da die Kampagnen 2026 gerade erst beginnen oder bald beginnen, für Riot Games' zwei führende Esports-Zirkel, League of Legends und Valorant, haben wir gesehen, wie der riesige Publisher allerlei Deals und Ankündigungen über neue und zurückkehrende Partner macht.

Dies ist auch heute wieder der Fall, da gerade bestätigt wurde, dass sowohl die LEC als auch die VCT EMEA von Movember unterstützt werden, der als offizieller Partner für psychische Gesundheit beider Top-EMEA-Divisionen auftritt.

Das Abkommen sieht vor, dass "Rahmenwerke für psychische Gesundheit und Wohlbefinden, Unterstützungssysteme und Initiativen" in beide Kreise integriert werden, wobei Movember noch einen Schritt weiter geht und gleichzeitig "Werkzeuge und Ressourcen bereitstellt, um den Wettbewerbsdruck besser zu bewältigen, gesündere Gewohnheiten aufzubauen und ermutigt wird, offen über psychische Gesundheit zu sprechen."

Die Partnerschaft wird psychische Gesundheitstraining für alle Spieler, das Personal und das Trainerteam einführen, Botschaften werden in Übertragungen und bei Präsenzveranstaltungen geteilt, und alles mit dem Ziel, "die Spielumgebung für alle gesünder zu machen."

Der Wert des Deals wird zwar nicht erwähnt, aber wir wissen, dass er sich über die Spielzeiten 2026 und 2027 erstreckt, sowohl für die LEC als auch für VCT EMEA.