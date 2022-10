Riot Games hat Wargaming Sydney übernommen

HQ

Riot Games hat bekannt gegeben, dass es das Studio von Wargaming in Sydney erworben hat, um die Fähigkeit des Entwicklers, Inhalte für seine Live-Spiele zu produzieren, weiter auszubauen. Im Rahmen der Übernahme wird das Studio in Riot Sydney umbenannt und ansonsten weiterhin von seinen derzeitigen Büros aus operieren.

"Wir freuen uns sehr, diese talentierten Entwickler und Teams zu Riot zu bringen", sagte Marc Merrill, Mitbegründer und Präsident von Riot Games. "Die Rioters, die die Gelegenheit hatten, mit Mitgliedern des Sydney-Teams zusammenzuarbeiten, vertrauen nicht nur auf die Technologie, die sie im Laufe der Jahre entwickelt haben, sondern vor allem auf die Menschen, die sie gebaut haben. Naz (Naresh Hirani, Head of Development, Riot Sydney) und die Entwicklerteams des Studios haben eine lange Geschichte der Zusammenarbeit auf eine Weise, die die Fähigkeit von Riot ergänzt, unseren Spielern einen Mehrwert zu bieten, und wir freuen uns wirklich auf die Zusammenarbeit mit ihnen."

Was Riot betrifft, wofür Riot dieses Studio nutzen wird, ist der Hauptpunkt der Akquisition, die Entwicklungspipeline von League of Legends, Valorant und den Tech-Teams von Riot weiter zu unterstützen. Die Idee ist, dass Riot das Studio in Sydney nutzen kann, um seine globalen Entwicklungsbemühungen zu erweitern und gleichzeitig die Entwicklung der Spieleindustrie in Australien zu unterstützen.

Es gibt keine Erwähnung von Finanzdaten im Zusammenhang mit der Übernahme, aber uns wurde in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass das gesamte Entwicklerteam des Studios zu Riot Games wechseln wird, während das Publishing-Team bei Wargaming bleibt.