Riot Games hat das nächste League of Legends Spin-off-Videospiel angekündigt

Riot Games hat in den letzten Jahren einige Spin-off-League of Legends-Spiele hervorgebracht, da der Entwickler das Franchise auf vielfältige Weise erweitert. Zu diesem Zweck hatten wir Ruined King: A League of Legends Story und sogar Hextech Mayhem, aber bald wird diese Liste noch weiter erweitert.

Riot Forge, die Verlagsabteilung, die sich um diese Spin-offs kümmert, hat angekündigt, dass The Mageseeker: A League of Legends Story das nächste Spiel sein wird, das debütiert, und dass dieser Titel von Digital Sun und kommt im Frühjahr 2023 auf PC und Konsolen.

Das Spiel wird ein 2D-Hi-Bit-Pixel-Action-RPG sein, das die Spieler auffordert, der Schurkenmagier Sylas zu werden und dann eine Revolution anzuführen, die darauf abzielt, den Frieden im Königreich Demacia zu zerstören. In der Ankündigungspressemitteilung wurde uns gesagt, dass dieser Titel ein "actiongeladenes Fantasy-Gameplay" für diejenigen bieten wird, die "eine Geschichte von Macht, Identität und Gerechtigkeit erleben möchten".

Um diese Ankündigung zu ergänzen, enthüllte Riot Forge auch ein paar Leckerbissen mit Informationen über einige andere Spin-off-Spiele, einschließlich der Tatsache, dass Convergence: A League of Legends Story im Sommer 2023 erscheinen wird und dass Tequila Works' Song of Nunu: A League of Legends Story wird im Herbst 2023 debütieren - beide Titel erscheinen für PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch.