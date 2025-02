Riot Games gibt die zugeteilten Game Changers 2025 Championship Region Slots bekannt

HQ

Es ist an der Zeit, über die Szene 2025Valorant Champions Tour Game Changers zu sprechen. Während die EMEA-Region bereits ihre erste Phase des Jahres eingeläutet hat, warten einige andere Regionen noch auf den Start, aber trotzdem hat Riot Games unsere Aufmerksamkeit bereits auf die Championship am Ende des Jahres gelenkt.

In einem neuen Update zu X bestätigt Riot, dass die 2025 Championship wieder 10 Teams umfassen wird, diesmal jedoch mit einer anderen Aufteilung, da Nordamerika nach dem Sieg von Shopify Rebellion bei der Veranstaltung 2024 die meisten Plätze für das kommende Turnier erhalten hat, wobei vier Plätze der Region zugewiesen wurden. EMEA erhält drei, der Pazifik zwei und China nur eines.

Mit dieser Änderung im Hinterkopf wurde eine Formatanpassung an den Last Chance Qualifier in Nordamerika vorgenommen. Jetzt gehen die Championship -Slots an die Sieger der Regionen NA, Brasilien und LATAM, und der vierte geht an denjenigen, der auch den Last Chance Qualifier gewinnt, der in Sao Paulo stattfindet und bei dem drei Teams an zwei Tagen gegeneinander antreten. Das genaue Datum dafür wurde noch nicht bestätigt, aber wir können wahrscheinlich damit rechnen, dass es im September passieren wird.

Wer wird Ihrer Meinung nach in dieser Saison von Game Changers die Nase vorn haben?