Riot Games führt Spendenaktionen in League of Legends und Valorant durch, um die Hilfsmaßnahmen nach den Waldbränden in LA zu unterstützen

HQ

Es gab viele verschiedene Videospiel- und Unterhaltungsunternehmen, die Geld an diejenigen gespendet haben, die kürzlich von den Waldbränden in Los Angeles betroffen waren, und jetzt schließt sich ein weiteres mit einer Spendenkampagne diesem Kampf an.

Riot Games bietet eine Reihe verschiedener Kosmetika in League of Legends und Valorant an, wobei der Erlös vollständig in die Riot Games Social Impact Fund fließt, deren Erlös dann an Organisationen geht, die sich dem Wiederaufbau nach Naturkatastrophen in Südkalifornien und anderen auf der ganzen Welt widmen.

Insbesondere für Valorant können Sie sich die EX.O Collection schnappen, die in Give Back Bundle umbenannt wird, um eine Reihe von Waffen-Skins und Zubehör zu erhalten. Diese wird vom 22. Januar bis zum 30. Januar im Ingame-Shop erhältlich sein. League of Legends -Spieler können sich den Skin Firefighter Tristana aus dem Tresor schnappen, der am 23. Januar zurückkehrt und am 5. Februar verschwindet.

Werdet ihr euch ein paar Skins schnappen, um den Bedürftigen zu helfen?