Riot Games erweitert die KitKat-Partnerschaft mit EMEA VCT und Game Changers Deal

Riot Games und KitKat, obwohl einer Videospielentwickler und der andere ein Schokoriegel ist, sind überhaupt keine Fremden. Das Duo arbeitet seit langem speziell in der League of Legends Esports-Welt zusammen, wo KitKat seit Jahren ein wichtiger Partner ist, wobei der aktuelle Vertrag bis 2026 gilt.

Offensichtlich erweist sich diese Partnerschaft weiterhin als fruchtbar, denn nun hat Riot bekannt gegeben, dass sie ihre Partnerschaft mit KitKat ausweiten und diese auch in die Welt des Valorant Esports ausweiten wird.

Für die Saison 2026 wird KitKat als offizieller Partner für die EMEA-Divisionen sowohl der Herren Valorant Champions Tour als auch der Damen Game Changers Szene fungieren. In ähnlicher Weise wie seine League of Legends -Rolle können wir erwarten, dass diese Valorant -Partnerschaft während der Übertragungen, Werbespots und verschiedene Geschenke für die Besucher im Spiel einführt. Wer Spanien für denStage 2 Finals besuchen möchte, wird einige dieser Markenprodukte selbst erleben.

Es gibt keine direkten Angaben darüber, ob der Deal nach der Saison 2026 weitergeführt wird, aber angesichts der bewegten gemeinsamen Vergangenheit dieser beiden Organisationen erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass dies nicht der Fall sein wird.