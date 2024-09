Riot Games erkundet eine neue League of Legends kompetitive Strecke in Ozeanien

HQ

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse hat Riot Games Pläne angekündigt, die League of Legends Wettkampfstrecke in der Region Ozeanien zu überarbeiten. Die Entscheidung scheint mit den Kosten für den Betrieb der LCO zusammenzuhängen, da angemerkt wird, dass das angepasste Modell ein "optimiertes" Modell sein wird, das einen Weg in das Ökosystem von APAC League bietet.

Riot hat nicht genau signifikante Informationen darüber geliefert, was dies für die Zukunft des wettbewerbsfähigen League of Legends in der Region bedeutet, aber die Formulierung deutet darauf hin, dass das LCO möglicherweise nicht im Jahr 2025 zurückkehren wird.

"Bevor wir in die Zukunftspläne einsteigen, möchten wir uns ganz herzlich bei jedem einzelnen LCO-Fan bedanken, der diese Reise unvergesslich gemacht hat. Du warst die Grundlage für den Erfolg der Liga und hast jedes Spiel mit deiner Leidenschaft und unerschütterlichen Unterstützung befeuert.

"An EFG, Guinevere Capital, Spieler, Teams, Mitarbeiter und alle, die eine Rolle im LCO-Ökosystem gespielt haben, vielen Dank für ihre Beiträge, ihre Zusammenarbeit und ihr Vertrauen. Ihre Unterstützung hat maßgeblich dazu beigetragen, das LCO zu dem zu machen, was es heute ist."

Wenn wir mehr Informationen über das neue Format erhalten werden, wird uns gesagt, dass dies "bald" sein wird.