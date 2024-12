Riot Games-Entwickler könnten wegen "Off-Plattform-Verhaltens" gesperrt werden

HQ

Riot Games möchte ein wenig mehr Kontrolle darüber haben, wie es seine Content-Ersteller im Auge behält. Das Videospielunternehmen hat seine Nutzungsbedingungen aktualisiert, so dass in Zukunft das Verhalten einer Person außerhalb der Plattform tatsächlich gilt und zu einer Sperre führen kann, wenn Riot es für bannwürdig hält.

Konkret heißt es in Riot: "Unsere Absicht mit diesem Update ist es, Spieler vor schädlichen Verhaltensweisen zu schützen, die sie an den verschiedenen Orten erleben können, die ihr Spielerlebnis berühren. Dieses Update gilt ganz konkret und nur für Inhalte, bei denen die Spiele von Riot den Hintergrund für die produzierten Inhalte bilden."

Zugegeben, das hört sich so an, als ob Riot einen Ersteller von League of Legends sperren wollen, wenn er eine DUI-Anklage oder etwas Ähnliches erhält, aber das ist weit von der Wahrheit entfernt. Stattdessen geht es darum, alle Probleme anzugehen, die in Streams und dergleichen auftauchen, wenn ein Schöpfer Hassreden oder schlechtes Benehmen verwendet, aber die Gerechtigkeit von Riot vermeidet, indem er dies im Spiel nicht ausdrücklich tut. Riot führt aus:

"Wenn ein Creator beispielsweise hasserfüllte Beleidigungen über einen gegnerischen Spieler oder Teamkollegen in seinem Stream verwendet, aber nicht im Chat oder in der Sprachkommunikation, können wir immer noch eine Strafe verhängen, als ob dieses Verhalten im Spiel aufgetreten wäre."

Die aktualisierten Nutzungsbedingungen bestätigen auch einige zusätzliche Dinge, darunter, dass Stream-Sniping nicht erlaubt ist und ein bannbares Vergehen ist, und dass das Boosten und Verkaufen von Konten auch dasselbe ist. Schwerwiegende Verstöße können auch zu einer vollständigen Sperrung des Riot Games -Kontos führen, was bedeutet, dass ein Benutzer bis zur Verbüßung der Sperre überhaupt nicht auf League of Legends, Valorant, TFT und andere Spiele zugreifen kann.

Diese aktualisierten Nutzungsbedingungen treten am 3. Januar 2025 in Kraft, um Creatorn Zeit zu geben, ihre Inhalte bei Bedarf anzupassen.