Riot Games entlässt 2XKO Entwickler, da das "Gesamtmomentum" das gewünschte Niveau nicht erreicht hat

Erst vor wenigen Wochen hat Riot Games offiziell sein Tag-Battler 2XKO veröffentlicht, ein Spiel, das schon längere Zeit auf dem PC entwickelt wurde und kürzlich einen Stand erreicht hat, in dem es für einen offiziellen Launch und dedizierte Konsolenversionen bereit war. Allerdings war dieses Debüt offensichtlich nicht so erfolgreich, wie Riot gehofft hatte, denn in einem Blogbeitrag wurde nun bestätigt, dass das Team verkleinert wird und Entlassungen im Gange sind.

Riot merkt an, dass das "Spiel bei einem leidenschaftlichen Kernpublikum Anklang gefunden hat, aber insgesamt hat das Momentum noch nicht das Niveau erreicht, das nötig ist, um ein Team dieser Größe langfristig zu unterstützen." Das bedeutet, dass das Team schrumpft, um " fokussierter" zu werden, wobei die Änderung die Entwicklung verändert, damit das Projekt "nachhaltiger" wird.

Wir kennen die genaue Anzahl der von den Entlassungen betroffenen Entwickler nicht, aber Riot hat erklärt, es sei "verpflichtet, betroffene Rioter während dieses Übergangs zu unterstützen – einschließlich der Unterstützung von Möglichkeiten innerhalb von Riot, wo möglich, und der Gewährung von mindestens 6 Monaten Kündigungszahlung und Abfindung, wo nicht."

Darüber hinaus bleiben die bisherigen Pläne für die Competitive Series 2026 für 2XKO bestehen, ebenso wie die verschiedenen bereits festgelegten Turniere, die mit Drittanbieter-Organisatoren organisiert wurden, aber dennoch sieht es kaum gut aus für ein neues Spiel eines so großen und bekannten Entwicklers...