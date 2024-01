Riot Games entlässt 11 % seiner Mitarbeiter

HQ

Es macht nie Spaß, über dieses Zeug zu schreiben, und doch scheint es, dass der Trend zu Spielefirmen, die ihre Mitarbeiter entlassen, einfach weitergeht. Jetzt hat Riot Games, der Entwickler hinter League of Legends und Valorant, erklärt, dass er rund 11 % seiner Mitarbeiter entlassen wird.

"Heute teile ich eine Entscheidung, von der wir hofften, dass wir sie bei Riot nie treffen müssten. Wir ändern einige der Wetten, die wir eingegangen sind, und verlagern die Art und Weise, wie wir im gesamten Unternehmen arbeiten, um einen Fokus zu schaffen und uns in eine nachhaltigere Zukunft zu führen", beginnt eine Erklärung von CEO Dylan Jadeja. "Diese Entscheidung bedeutet, dass wir weltweit etwa 530 Stellen streichen, was etwa 11 % unserer Belegschaft entspricht, mit den größten Auswirkungen auf Teams außerhalb der Kernentwicklung. Das bedeutet leider auch, dass wir uns von vielen talentierten Kollegen und Freunden in allen Bereichen von Riot verabschieden müssen."

Jadeja erklärt weiter, dass Riot seit 2019 eine Reihe von " großen Wetten" eingegangen ist, darunter viele Leute einzubinden und viele verschiedene Dinge auszuprobieren. Nicht alle diese Wetten zahlen sich aus, und die Kosten werden untragbar hoch. Es ist eine Geschichte, die wir schon einmal gehört haben, von verschiedenen Unternehmen im Laufe des letzten Jahres.

Riot war offen in der Art und Weise, wie sie es den entlassenen Mitarbeitern sagen, und es gibt Maßnahmen, die ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass es sich weniger um eine schädliche Kürzung handelt, aber selbst dann wird es ein schwerer Schlag für diejenigen sein, die ihren Job verlieren. Da es in der Gaming-Branche weiterhin Tausende von Entlassungen gibt, hoffen wir, dass die Dinge bald besser aussehen können.