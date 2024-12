Riot Games enthüllt League of Legends Sammelkartenspiel

HQ

Riot Games hat das MOBA League of Legends in eine ganze Reihe neuer Bereiche erweitert. Seien es Spin-off-Spiele in verschiedenen Genres basierend auf dem Titel, die Fernsehserie Arcane oder eine der größten E-Sport-Szenen der Welt, League of Legends ist überall, und sogar auf mobilen Geräten über Wild Rift. In Zukunft wird es aber auch auf eine Tischplatte in Ihrer Nähe kommen.

Riot hat den Vorhang für Project K gelüftet, das einfach als League of Legends Trading Card Game bekannt ist. Es ist eine Initiative, die angeblich "für alle gedacht ist, die Kartenspiele lieben, sammeln und sich mit Freunden am Tisch verbinden".

Zum jetzigen Zeitpunkt hält Riot Informationen über das Spiel auf ein Minimum, aber wir wissen, dass es 1v1- und 2v2-Action unterstützen wird und dass es irgendwann im nächsten Jahr erscheinen und erscheinen wird. Konkret heißt es in Riot:

"Egal, ob du ein Fan von Multiplayer-Free-for-All-Spielen voller Allianzen, Hinterhältigkeiten und Verrat oder kompetitivem 1v1- und 2v2-Gameplay mit deinen Lieblings-League-Champions bist, wir hoffen, dass Project K sich 2025 einen Platz auf deinem Tisch verdienen wird."

Ihr könnt euch das Video unten ansehen, um einen Blick auf Project K in Aktion zu werfen, bevor Riot weitere Informationen über die Veröffentlichung und Vorbestellung sowie das "limitierte Arcane Box Set" im neuen Jahr teilt.