Riot Games enthüllt große Pläne zur Erneuerung des Valorant Champions Tour Ökosystems, beginnend 2027

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Riot Games hat bekannt gegeben, dass die Valorant Champions Tour ab 2027 deutlich anders aussehen wird. Eine umfassende Formatüberarbeitung ist geplant, bei der der Top-Division-Esport vom aktuellen Format abweicht und stattdessen ein Turniermodell nutzt, bei dem die Einsätze höher sind als je zuvor.

Riot erklärt, dass das Ziel hier darin besteht, mehr regionale Turniere anzubieten, die das Spiel an mehr Orte weltweit verlagern, während gleichzeitig die Möglichkeiten verbessert werden, wie ein Team sich für Masters- und Champions-Events qualifizieren kann.

Es wird offene Qualifikationsrouten geben, um sicherzustellen, dass eine größere Auswahl an Teams einen Weg zu globalen Veranstaltungen erhält, und mit diesem stärkeren Fokus auf Turniere verspricht Riot, dass über 6 Millionen Dollar pro Jahr an Geldpreisen zu gewinnen sind, zusätzlich zu VCT-Teams, die von der Finanzierung ihrer jeweiligen digitalen Güter profitieren.

Im Grunde wird der Ligabetrieb zugunsten der VCT Cups eingestellt, die die besten Teams aus jeder Region bestimmen und diese Teams für Masters- und Champions-Turniere qualifizieren. Im Laufe des Kalenderjahres werden insgesamt über 20 Turniere stattfinden, mit Plänen, auch mehr als 16 Städte zu besuchen.

Riot ändert zudem die Funktionsweise seines Partnerschaftssystems, wobei die Teams nun einen zweijährigen Partnerschaftszyklus erhalten, in dem sie von Partnerzahlungen, Leistungsboni, Ingame-Teamkapseln und direktem Seeding profitieren.

Wie Leo Faria, Riots globaler Leiter für Valorant Esports, erklärt: "VCT 2027 geht darum, neu zu denken, wie Teams konkurrieren und wie Fans Valorant Esports erleben. Indem wir auf ein turnierbasiertes System mit offenem Zugang zu unseren größten Events umsteigen, schaffen wir ein dynamischeres, risikoreicheres Ökosystem, in dem jedes Spiel zählt und jedes Team eine Chance auf der globalen Bühne hat."