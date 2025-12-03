Riot Games enthüllt die Teams und den Spielplan für die Champions Tour 2026 Valorant

HQ

Da die Saison 2025 Valorant Champions Tour vorbei ist und die Offseason in vollem Gange ist, hat Riot Games den vollständigen Spielplan und die bestätigten Teams für die Saison 2026 bekannt gegeben.

Das erste Turnier, das am 15. Januar beginnt, wird das Kickoff-Event sein, das bis zum 15. Februar läuft und dann vom Santiago Masters zwischen dem 28. Februar und dem 15. März gefolgt wird.

Danach können wir mit einer Rückkehr zum regulären Stage zwischen dem 31. März und dem 10. Mai rechnen, alles vor dem Stage 1 Playoffs vom 6. bis 24. Mai. Dann folgt das Masters London Turnier vom 6. bis 21. Juni, alles bevor Stage 2 am 30. Juni startet und bis zum 16. August läuft, wobei die Season Finals vom 5. August bis 6. September stattfinden.

Das Champions Shanghai Turnier findet als Nächstes statt und findet vom 24. September bis 18. Oktober statt, gefolgt vom Game Changers Championship im Oktober und November. Da die Saison für die Frauen-Division gerade beendet ist, haben wir keine weiteren Informationen über diese vorläufigen Termine hinaus.

Was wir wissen, sind die bestätigten Teams für die Herren-Division und die vier Ligen, die diese umfassen. All dies könnt ihr unten neben der vollständigen Grafik mit dem Zeitplan sehen.