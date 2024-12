Riot Games bietet einen Hoffnungsschimmer für League of Legends Skins in Fortnite Trotz früherer Entlassungen deutet Marc Merrill die Möglichkeit an, dass die Skins Jinx und Vi zurückkehren werden.

HQ Fortnite-Spieler waren enttäuscht, als die mit Spannung erwarteten Arcane-Skins, insbesondere die Jinx- und Vi-Skins, nach der Veröffentlichung der zweiten Saison von Arcane nicht im Shop des Spiels auftauchten. Nach der ersten Veröffentlichung der Skins in den Jahren 2021 und 2022 hofften viele Fans, dass sie zurückkehren würden, um von der Aufregung um die kürzliche Veröffentlichung der Show zu profitieren. Die Nachrichten waren jedoch nicht so vielversprechend, wie die Spieler gehofft hatten. Marc Merrill, der Mitbegründer von Riot Games, machte zunächst deutlich, dass es sich bei den Arcane-Skins um ein einmaliges Ereignis handelte, das mit dem ursprünglichen Start der Show verbunden war. Nach einem Gespräch mit einem prominenten Fortnite-Leaker deutete Merrill jedoch an, dass er die Möglichkeit "prüfen" würde, die Skins zurückzubringen, obwohl er sich über das Ergebnis nicht sicher war. Trotz der finanziellen Bedenken rund um die zweite Staffel von Arcane, die Berichten zufolge nicht den Erwartungen entsprach, bleibt das Engagement von Riot für die Serie stark. Merrill hat Behauptungen zurückgewiesen, dass die Serie ein finanzieller Misserfolg war, aber die Wiedereinführung der Skins in Fortnite könnte dazu beitragen, das Projekt auf lange Sicht profitabler zu machen. Glaubst du, dass die Rückkehr der Arcane-Skins das Interesse an Fortnite und Arcane noch steigern würde?