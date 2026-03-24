Riot Games bestätigt die Orte und Austragungsorte für MSI und Worlds 2026

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Da First Stand 2026 nun vorbei ist und die Trophäe nach China zurückgebracht wurde, fragen Sie sich vielleicht, was Sie von den beiden anderen internationalen Turnieren im League of Legends Kalender erwarten können. Riot Games hat inzwischen eine Menge Informationen zu diesen Events in einem eigenen neuen Blogbeitrag geteilt.

Wenn wir uns das Mid-Season Invitational (MSI) ansehen, wissen wir nun, dass die Veranstaltung erstmals in Daejeon, Südkorea, stattfinden wird; die Veranstaltung ist vom 28. Juni bis 12. Juli geplant und findet im Daejeon Convention Center II in der Stadt statt. Was die Terminaufteilung für die Veranstaltung betrifft, so werden wir informiert, dass die Pläne wie folgt sind:



Play-In Stage: 28. Juni – 1. Juli



Bracket Phase: 3.–6. Juli und 8.–12. Juli



Oberes Finale: 9. Juli



Unteres Finale: 11. Juli



Grand Finals: 12. Juli



Kommen wir zu den Weltmeisterschaften, wie wir wissen, dass diese in den Vereinigten Staaten mit einem Multi-State- und Stadtplan stattfinden wird. Die Play-Ins finden nun in Los Angeles in der Riot Games Arena in der Stadt statt, bevor das Geschehen ins Credit Union of Texas Center in Allen, Texas, für die Schweizer Bühne, Viertelfinals und Halbfinals verlegt wird. Das Grand Final wird dann quer durchs Land verlegt und nach New York City und den Bezirk Brooklyn reisen, um im Barclays Center zu spielen. Betrachtet man die Daten, ist Folgendes festgelegt:



Play-In Stage: 15.–18. Oktober (Riot Games Arena, Los Angeles)



Schweizer Bühne: 23.–26. Oktober und 28.–31. Oktober (Credit Union of Texas Event Center, Allen, Texas)



K.o.-Phase: 3.–8. November (Credit Union of Texas Event Center, Allen, Texas)



Viertelfinale: 3.–6. November



Halbfinale: 7.–8. November



Grand Final: 14. November (Barclays Center, Brooklyn, New York)



Freuen Sie sich auf MSI und die Worlds 2026?