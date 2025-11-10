Riot Games benennt die Gastgeberstädte und Länder für die internationalen League of Legends Events 2026

HQ

Jetzt, da Worlds 2025 in den Büchern steht und T1 seinen historischen Triple vollzogen hat, richten sich alle Augen auf die Saison 2026 League of Legends. Zu diesem Zweck hat Riot Games die Gastgeberländer und -städte für die drei großen internationalen Turniere der Saison bekannt gegeben, was bedeutet, dass wir wissen, wo First Stand, Mid-Season Invitational (MSI) und Worlds Action zu sehen sein wird.

Für die First Stand Veranstaltung geht es nach Südamerika, wo sie in der brasilianischen Stadt Sao Paulo stattfindet. Danach geht es zurück an die Wirkungsstätte von T1, denn das MSI findet in der südkoreanischen Stadt Daejeon statt. Zu guter Letzt wird Worlds in die Vereinigten Staaten zurückkehren, um an einem Turnier in mehreren Städten in Allen, Texas und New York City teilzunehmen.

Die genauen Termine für diese Turniere müssen noch bekannt gegeben werden, ebenso wenig wie die genauen Austragungsorte, aber zumindest wisst ihr jetzt, auf welchen Kontinenten und in welcher Stadt die Action stattfinden wird.