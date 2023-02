Riot Forge teilt filmischen Teaser für League of Legends Spinoff-Spiel, The Mageseeker

Während wir auf weitere League of Legends-Spinoff-Spiele warten, die voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinen werden, hat Riot Games' Drittanbieter-Publishing-Abteilung Riot Forge mit dem Entwickler Digital Sun zusammengearbeitet, um das 2D-Pixel-Action-RPG zu starten The Mageseeker: A League of Legends Story in den kommenden Monaten.

Da das Spiel erst kürzlich angekündigt wurde, ist die Menge an Details, die für das Spiel verfügbar sind, begrenzt, aber wir haben jetzt einen brandneuen Trailer, der ein wenig in die Handlung des Titels eintaucht und zeigt, wie sich der Protagonist Sylas von den Ketten befreit, die ihn fesseln.

Seht euch den Kino-Teaser unten an, und wann The Mageseeker tatsächlich ankommt, wird uns gesagt, dass es im Frühjahr für PC, PlayStation, Xbox und Switch erscheinen wird.