Riot entschuldigt sich nach Fan-Gegenreaktion auf neuen League of Legends-Trailer

HQ

Der Schöpfer von League of Legends, Riot Games, hat sich nach der Veröffentlichung seines Kinos The Brink of Infinity für die Saison 2023 bei seiner Fangemeinde entschuldigt.

Auf seiner Twitter-Seite veröffentlichte Riot einen Fünf-Tweet-Thread darüber, wie es versteht, dass diese Filmsequenzen - die jährlich veröffentlicht werden, um eine neue League of Legends-Saison einzuläuten - für die Fangemeinde wichtig sind. Während Riot sich nicht ausdrücklich entschuldigte, erkannte es an, dass es dieses Mal "das Ziel verfehlt" hatte.

Riot erklärte auch, dass es "unvorhergesehene Umstände" gegeben habe, die dazu geführt hätten, dass das diesjährige Kino die Erwartungen nicht erfüllt habe. Es scheint besonders enttäuschend nach dem Erfolg des Films von 2022 zu sein.

Trotz dieser langen Erklärung von Riot sind die Fans immer noch nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen ihre besten Interessen im Herzen hat. Ein Mangel an interessanten Skins für weniger beliebte Charaktere und weniger Inhalte sind zwei weitere Gründe, warum die Leute im Moment nicht gerade glücklich mit League sind, aber ich hoffe, dass dies nur ein schlechter Start in ein besseres Jahr ist.