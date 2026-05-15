Ring ring, das ist das Call of the Elder Gods bei der heutigen GR Live

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Die meisten von uns suchen heutzutage unbekannte Nummern an, aber stell dir vor, du würdest zum Telefon greifen und am anderen Ende der Leitung wäre ein lovecraftscher Horror? Dein Gehirn würde wahrscheinlich innerhalb von Sekunden zu Brei werden. Glücklicherweise bleiben diese kosmischen Wesen fest im Bereich der Fiktion, und das Puzzle-Adventure Call of the Elder Gods dreht sich nicht einmal um Telefonate mit Cthulhu.

Stattdessen geht es darum, in die entlegensten Winkel der Erde zu reisen und nach den Geheimnissen hinter uralten und furchterregend mächtigen Wesen zu suchen. Eine Fortsetzung des von Kritikern gefeierten Erfolgs Call of the Sea aus dem Jahr 2020, Call of the Elder Gods hat erneut Kritiker beeindruckt, und wir lobten in unserer umfassenden Rezension seine größere Welt und verbesserten Rätseldesigns.

Und wenn ihr uns auf ein paar lovecraftsche Kopfkratzer sehen wollt, dann kommt vorbei in unserem Stream von Call of the Elder Gods. Wir starten zur üblichen Zeit von 16:00 BST/17:00 MESZ, und Sie finden uns auf der GR Live-Homepage sowie auf unseren YouTube-, Twitch- und Facebook-Kanälen.