Ring Fit Adventure setzt sich in deutschen Wochencharts auf Switch-Thron ab

Heute hat uns die Gesellschaft für Konsumgüterforschung (GfK) interessante Nachrichten zu den wöchentlichen Gaming-Charts geschickt. In Deutschland haben die Experten ermittelt, dass sich in der letzten Woche das Sportspiel Ring Fit Adventure am häufigsten auf der Nintendo Switch verkaufen konnte. Selbst der Switch-Port von The Witcher 3: Wild Hunt und The Legend of Zelda: Link's Awakening konnten gegen den Titel offenbar nichts ausrichten, was uns ehrlich gesagt überrascht. Konkrete Verkaufszahlen für den hiesigen Markt liegen uns nicht vor.