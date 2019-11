You watching Werben

Einige von uns sind alt genug, um sich an das Spiel Family Fun Fitness aus der NES-Ära zu erinnern. Wir haben sogar die Kinect auf der Xbox genutzt und das Playstation-Äquivalent dazu kennengelernt (PS Move), und dort Workout-Spiele zu spielen. Doch abgesehen von Wii Fit hatten wir nie das Gefühl, dass solche sportlichen Trainingsumsetzungen wirklich funktionieren. Als die Wii noch ein Statussymbol war, haben wir eine ganze Menge Zeit mit dem Game verbracht, denn Nintendo hat es mit diesem Titel wirklich geschafft, Spaß am Trainieren zu schaffen, indem sie den Charme und die Persönlichkeit der Marke Nintendo integrieren konnten.

Dass Nintendo sich nun erneut an diese Genre wagt, fühlte sich für uns deshalb wie ein absolutes Muss an. Ring Fit Adventure ist endlich erhältlich, doch anstelle eines charmanten, jedoch sterilen Fitness-Erlebnisses hat Nintendo diesmal den Ansatz verfolgt, dass wir während des Spielens gar nicht wirklich bemerken, dass wir trainieren. Ring Fit Adventure entführt uns in eine Fantasiewelt, in der ein böser Drache namens Dragaux Chaos anrichtet. Es liegt natürlich an uns, diesen Bösewicht bei seinem monströsen Vorhaben zu stoppen.

Wie sich herausstellt verwenden wir dazu die Zubehörteile Ring-Con und eine Beinschlaufe (an beiden Dingen wird je ein Joy-Cons befestigt, die unsere Bewegungen registrieren). Nachdem alle Einstellungen und nötigen Kalibrationen vorgenommen wurden beginnt das eigentliche Abenteuer. Genau wie in Wii Fit ist das Joggen vor Ort eine Schlüsselfunktion in Ring Fit Adventure, allerdings ändern sich die Bewegungen von Zeit zu Zeit, sodass es sich eher wie ein klassisches Videospiel anfühlt. Wir können beispielsweise springen, Gegenstände greifen und Kisten zerschlagen, um uns etwas Beute zu sichern.

Um diese Aktionen durchzuführen bewegen wir unseren Ring-Con auf unterschiedliche Art und Weise. Im Gegensatz zu Wii Fit funktioniert das fast ohne falsch (oder willkürlich) registrierte Bewegungen. Dadurch macht das Spiel auch deutlich mehr Spaß, obwohl wir uns in den Kämpfen mehr Tiefe gewünscht hätten. Das Spiel ist trotzdem abwechslungsreich und bricht die Hauptgeschichte mit verschiedenen Herausforderungen auf. Als Hintergrund dienen böse Wesen, die versuchen unseren Fortschritt zu sabotieren.

Das wiederum führt zu rundenbasierten Schlachten, in denen wir unsere Gegner besiegen, indem wir länger als sie trainieren - quasi bis einer vor Erschöpfung umfällt. Das beginnt relativ einfach, wird aber nach und nach zu einer unglaublichen Herausforderung, da Nintendo immer mehr Trainingsaspekte hinzufügt. Während des gesamten Spiels haben wir einen Helfer namens Tipp im Ohr, der uns daran erinnert, genügend Flüssigkeit zu trinken. Er unterrichtet uns nebenbei auch darüber, wie wir die Workouts richtig ausführen. Tipp wird schnell zu einem Charakter, den man in einem Anfall von Wut zerreißen möchte, wenn er uns zum 50. Mal in seiner nervigen Stimmlage wissen lässt, dass wir etwas falsch gemacht haben.

Da es sich bei Ring Fit Adventure um ein Abenteuerspiel handelt, gibt es auch einige Nebenquests, die wir angehen dürfen, um bessere Ausrüstung und Verbrauchsgüter zu ergattern. Nintendo hat es sogar geschafft, ein Level-System einzufügen, dass das Spielen auf lange Sicht interessanter gestaltet. Mit einem richtigen Abenteuer kann Rin Fit Adventure zwar nicht mithalten, aber es ist definitiv besser als viele andere Trainingsspiele, die wir ausprobiert haben.

Natürlich können die Joy-Cons das Trainingsprogramm im Fitnessstudio nicht sonderlich gut imitieren, deshalb werdet ihr nicht automatisch zum Bodybuilder, nachdem ihr Dragaux besiegt habt, aber das war ja auch nie Nintendos Absicht. Ihr trainiert euren Körper, bewegt euch und verbessert eure Verfassung - was ist daran falsch? Nicht alle von uns gehen regelmäßig ins Fitnessstudio und sitzen arbeitsbedingt vielleicht deutlich zu lange auf ihrem Allerwertesten. Für diese Leute ist Ring Fit Adventure die perfekte Lösung. Das Game hilft euch dabei, einen Trainingsplan zu erstellen und ihn aktiv zu verfolgen. Der große Vorteil ist eben, dass ihr dafür nicht mal euer Zuhause verlassen müsst.

Es ist einfach mehrere Benutzer zu erstellen, damit eure Freunde (oder wer auch immer eure Switch noch nutzt) sich dem Spaß anschließen können. Wie in Wii Fit können die zwölf verfügbaren Trainingsspiele auch separat gespielt werden, um eure Performance mit einem anderen Mitspieler zu vergleichen - das ist wirklich unterhaltsam. In einer Disziplin müssen wir beispielsweise mit unseren Oberschenkeln ein Fahrzeug durch eine Geländestrecke lenken. Wenn man jemandem beim Spielen zuschaut, sieht das herrlich lächerlich aus, aber es ist ein großer Spaß, versprochen. Am besten fanden wir Squattery Wheel, da stellen wir eine Vase aus Ton mit dem Ring-Con her.

Abgesehen von diesen Workouts gibt es auch einige Trainingsroutinen, für die wir nicht einmal einen Bildschirm benötigen. Theoretisch könnten wir also trainieren, während wir fernsehen oder etwas anderes auf einer separaten Konsole spielen. Diese Übungen machen allerdings auch nicht so viel Spaß und wir würden euch daher empfehlen, Ring Fit Adventure generell im angedockten Modus auf einem Fernseher zu spielen. Ansonsten erkennt man beim Joggen an Ort und Stelle nur schwer, was auf dem Bildschirm des kleinen Hybriden vor sich geht. Oder wenn man gerade dabei ist, den Ring-Con zwischen den schwachen Schenkeln zusammenzudrücken und der Puls schon wieder rast.

Zusammenfassend ist Ring Fit Adventure das mit Abstand beste Trainingsspiel, das wir je ausprobiert haben. Wer Wii Fit geliebt haben wird sich vielleicht denken, dass das hier zu sehr Spiel ist, doch wir schätzen den Sinn für Atmosphäre, der einen wirklich vergessen lässt, dass man trainiert. Das Game ist auch in Bezug auf sein Audio- und visuelles Design sehr schön gelungen, was sicherlich dabei hilft, länger am Ball zu bleiben. Ring Fit Adventure ist ein großartiges Spiel mit vielen Angeboten, die weltweit zu einer brutalen Menge verbrannter Kalorien führen werden.