Rimac hat ein Angebot für Porsches Beteiligung an Bugatti abgegeben

Etwas mehr als vier Jahre ist es her, dass der kroatische Elektroautohersteller und Batteriehersteller Rimac Group 55 % der VAG-eigenen Bugatti kaufte und beschloss, das neue Bugatti-Modell zu einem Hybridauto mit einem analogen Kombiinstrument und einem von Cosworth entwickelten V16-Motor mit einem Hubraum von über zehn Litern zu machen. Der Gründer von Rimac, Mate Rimac, ist jedoch bereits der deutschen Bürokratie überdrüssig, die mit einem mit Porsche-Führungskräften vollgestopften Vorstand einherging, und beabsichtigt daher, nun die 45 % zu kaufen, die Porsche besitzt. Wenn man bedenkt, dass es den Herstellern des legendären 911 gerade richtig schlecht geht und wenn man bedenkt, dass es Rimac wie einem Zug geht, scheint ein Deal sicherlich nicht unmöglich zu sein. Dies über Motor1 (via Bloomberg).

Mate Rimac:

"Ich möchte einfach in der Lage sein, langfristige Entscheidungen zu treffen, langfristige Investitionen zu tätigen und die Dinge auf eine andere Art und Weise zu tun, ohne es 50 Leuten erklären zu müssen."

Dank der Batteriepatente von Mates verdient Rimac eine Menge Geld.