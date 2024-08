Rimac enthüllt 2.100 PS starkes Hypercar, das angeblich schneller ist als der Nevera

HQ

Es gibt nur eine Handvoll Autos, die von sich behaupten können, schneller als der Rimac Nevera zu sein, da das Hypercar verschiedene Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt hat. Es ist klar, dass es dabei ist, viele dieser Rekorde zu verlieren, nicht an die Konkurrenz, sondern an ein neues und besseres Modell.

Er ist als Nevera R bekannt und soll ein 2.107 PS starkes Hypercar sein, das in atemberaubenden 8,66 Sekunden von 0 auf 300 km/h beschleunigen kann. Das ist genug Leistung auf der Geraden, um das bereits bemerkenswerte Basismodell Nevera zu übertreffen.

Rimac, der während des Monterey Car Week enthüllt wurde, bestätigt auch verschiedene andere Statistiken über das Auto, einschließlich der Tatsache, dass es eine Höchstgeschwindigkeit von 412 km/h (256 mph) erreichen kann, 0-60 mph in 1,74 Sekunden schafft und eine Viertelmeile in 8,23 Sekunden zurücklegt (was bedeutet, dass eine Meile mit diesem Monsterfahrzeug in etwa 34 Sekunden möglich ist.

Die Chancen stehen jedoch gut, dass Sie einen Rimac Nevera R nie persönlich oder auf der Straße sehen werden, da nur 40 Einheiten hergestellt werden und zweifellos Millionen von Pfund pro Stück kosten werden.

