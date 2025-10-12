HQ

Ich habe jetzt eine ganze Reihe von RIG-Produkten getestet, von Mikrofonen über Headsets bis hin zu anderen Peripheriegeräten und Zubehör. Größtenteils verkaufen sich die Produkte mit hohen Ambitionen und niedrigen Preisschildern, und das Gleiche gilt für ihre neueste Innovation, den RIG R5 Spear PRO HS. Dieses Headset, das in erster Linie für PlayStation-Konsolen entwickelt wurde (wie uns das HS-Etikett mitteilt), soll das Audiospiel von RIG auf einen ganz neuen Standard heben.

Durch die Verwendung von 40-mm-Graphentreibern ist das RIG R5 Spear PRO HS für 3D-Audio optimiert. RIG versteht, dass moderne Spiele, insbesondere kompetitives Spielen, sowohl vom Klang als auch von der Grafik bestimmt werden können. Schritte, Nachladen, das leise Klingeln eines Granatenstifts, der gezogen wird. Sie alle sind der Schlüssel für jemanden, der seine Leistung steigern oder sogar eine Karriere als Gaming machen möchte, und RIG möchte Ihnen mit diesem neuen Headset helfen, sie zu hören. Es ist für 3D-Audio optimiert und geht über das bloße Hervorheben von Schritten hinaus und möchte der Audio-Immersion, die Sie beim Spielen erleben, eine weitere Ebene hinzufügen.

Das ist ein ziemlich mutiges Unterfangen, vor allem, wenn man bedenkt, dass RIG immer noch darauf abzielt, seinen Preis auf dem budgetfreundlichen Punkt von 69,99 £ / 69,99 $ zu halten. Zu diesem Preis ist es sicherlich nicht das billigste Headset, das Sie kaufen können, aber Sie würden erwarten, dass viel teurere Headsets eine so hohe Audioqualität anstreben.

Und genau das liefert RIG mit diesem R5 Spear PRO HS Steuersatz. Es fühlt sich wirklich optimiert an, um den Klang auf ein neues Niveau zu heben, und liefert einen flüssigen Klang, der sogar mein teureres SteelSeries Arctis Nova 5 herausfordert. Ich spiele im Moment nicht oft Shooter, aber bei den Spielen, die ich gespielt habe, während ich dieses Headset auf Herz und Nieren geprüft habe, habe ich ein sehr, sehr starkes Audioerlebnis bemerkt, verglichen mit dem, was ich normalerweise in dieser Preisklasse erwarten würde. Jeder Schuss, jeder Klick einer Waffe, die nachgeladen werden musste, jeder Ruf und jede Benachrichtigung auf der Karte war klar für mein Ohr. Beim Spielen von Deadlock, Valves neuestem Helden-Shooter-MOBA, sind diese Audio-Tasten unglaublich wichtig, und ich bin froh, sagen zu können, dass sich der Fokus von RIG auf die Audioleistung ausgezahlt hat, um sie alle zu liefern.

Der Klang fühlt sich erstklassig an, wie man es von einem Headset erwarten würde, das zehn, zwanzig, dreißig oder sogar vierzig Pfund teurer ist. Die Haptik des Headsets spiegelt auch den Premium-Klang wider. Das Gesamtbild des Designs ist eher einfach, aber ich habe RIG oft für schwerelose, billige Steuersätze kritisiert, und das kann ich von diesem neuesten Modell nicht sagen. Die magnetischen, anpassbaren Schnappschalen-Außenseiten tragen dazu bei, dem Modell ein schönes Stück Gewicht zu verleihen, und obwohl es sich um einen Kunststoffbausatz handelt, werden Sie eine deutliche Steigerung der Robustheit des RIG R5 Spear PRO HS im Vergleich zu anderen Modellen des Herstellers feststellen. Ein echter Gewinn hier, wo es doch so lange ein anhaltendes Problem mit RIG-Produkten zu sein schien.

Das Headset fühlt sich auch angenehm zu tragen an, selbst auf meinem großen Kopf. Die Körbchen sind weich, wenn auch etwas eng am Ohr, fühlten sich aber auch bei langen Gaming-Abschnitten nicht so an, als würden sie drücken. Mein einziger wirklicher Kritikpunkt aus der Designperspektive ist die grundlegende Funktionalität des Headsets. Irgendwo mussten die Kosten gesenkt werden, aber während die Anpassungsfähigkeit des RIG R5 Spear PRO HS dafür sorgt, dass es sich hochwertiger anfühlt, zeigt die Tatsache, dass es nur mit einem 3,5-mm-Klinkenanschluss verkabelt ist, wo das Budget ins Spiel kommt. Die Tatsache, dass wir keinen USB-Anschluss haben, macht Sinn, wenn man bedenkt, dass dieser in erster Linie für einen PS5- oder PS4-Controller gedacht ist, aber es lohnt sich zu erwähnen, dass Sie den RIG R5 Spear PRO HS nicht einfach in die Headset-Buchse Ihres PCs stecken sollten. Der Ton, zumindest meiner Erfahrung nach, war wirklich verzerrt und nicht vergleichbar mit der Qualität, die ich erhielt, als ich das Headset an den 3,5-mm-Anschluss eines Controllers anschloss, den ich an meinen PC angeschlossen hatte. Workarounds, denke ich.

Das Mikrofon für das RIG R5 Spear PRO HS ist ziemlich gut. Das Mikrofon in Broadcast-Qualität bietet einen klaren und natürlichen Klang, wobei der Schwerpunkt auf dem natürlichen Element liegt. Seien Sie nicht überrascht, wenn es die meisten Ihrer Atemzüge, Lippenschmatzer und alles andere aufnimmt, was ein separates Mikrofon wahrscheinlich ignorieren würde. Die Qualität ist jedoch unbestreitbar, genau wie bei der Audioausgabe, wenn man sich ansieht, was man für den Preis bekommt.

Wenn Sie auf der Suche nach einem aufregenden Headset mit unzähligen Funktionen und Blitz sind, werden Sie hier nicht fündig, aber wenn Sie das wollen, was bei einem Headset wichtig ist, wie eine großartige Audioausgabe, ein angenehmes Gefühl und ein erstklassiges Gewicht, dann werden Sie mit dem RIG R5 Spear PRO HS fündig. Das neueste Spiel von RIG ist ein Sprung in die richtige Richtung, und wenn Sie einen großen Schritt nach oben machen möchten, ohne die Bank zu sprengen, ist dies eine Ihrer besten Optionen.