Wenn Sie erwägen, mit dem Streaming oder der Erstellung von Inhalten zu beginnen oder einfach nur Ihren Gaming-Klang beim Chatten verbessern möchten, kann es schwierig sein, ein Mikrofon zu finden, das keine Kompromisse beim Klang eingeht oder Sie dazu bringt, den Verkauf einer Niere in Betracht zu ziehen. Nacon hat gehofft, mit seinem neuen RIG M2 Streamstar die Lücke zwischen Erschwinglichkeit und Audioqualität zu schließen.

Wie Sie wahrscheinlich anhand des Namens erraten können, ist dieses Mikrofon in erster Linie für das Streaming und die Erstellung von Inhalten konzipiert und dient einfach als Möglichkeit, mit Freunden über den Voice-Chat zu sprechen. Es verfügt über integriertes Bluetooth, mit dem Sie sich mit einem Paar drahtloser Kopfhörer oder Ohrhörer direkt mit dem Mikrofon verbinden können, sodass Sie ohne Verzögerung auf Audio mit geringer Latenz zugreifen können. Wenn Sie altmodisch sind oder einfach nicht gerne mit drahtlosen Verbindungen herumspielen, gibt es auch eine 3,5-mm-Buchse. Für uns funktionierte der Bluetooth-Ton sehr gut, und obwohl Sie ihn vielleicht schon bei anderen Mikrofonen gesehen haben, ist dies das erste Mal, dass er mit einem Mikrofon ausgestattet ist, das über einen Standard-USB-Anschluss angeschlossen wird.

Auf dem kleinen, rechteckigen Design des M2 Streamstar hast du den bereits erwähnten Anschluss für deine 3,5-mm-Klinke, sowie einen USB-Typ-C-Anschluss. Ein USB-A-zu-USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten, aber USB-C auf USB-C funktioniert auch, was wir verwendet haben, nachdem wir ein herumliegendes Ersatzkabel gefunden hatten. Sie haben auch einen einfachen Lautstärkeregler für die Wiedergabe und das Mikrofon selbst. Abgesehen davon gibt es nicht viel zu bemängeln, was bestimmte Audiophile vielleicht etwas verwirrend finden könnten, aber es spielt in das Konzept des Streamstar hinein, das nur dazu dient, dass Sie es mit so wenig Aufwand wie möglich einrichten und erstellen können.

Als jemand, der nicht über das gleiche Wissen in Sachen Audio verfügt wie andere Mitglieder des Gamereactor-Teams, war ich sehr beeindruckt davon, wie sofort der Streamstar ist. Es gibt keine verbundene App, keine Treiber erforderlich. Sie stecken es ein, und es funktioniert einfach. Auch in Sachen Audio ist es kein Problem, mit einer Abtastrate von 192 kHz, einem 16-mm-Kondensator und einem Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz. Es verspricht Studioqualität für Online-Inhalte, und ich kann sagen, dass die Audioqualität mit Mikrofonen mithalten kann, die bei weitem teurer sind.

Mit einer UVP von 129,99 US-Dollar ist das M2 Streamstar sicherlich nicht das billigste Mikrofon, das Sie auf dem Markt bekommen können, aber für seine Leistung und Funktionalität ist es im Vergleich zu ähnlichen Mikrofonen ein solides Angebot. Die RIG-Linie hat mich schon mit dem 600 Pro HS Kopfhörer beeindruckt, und das hat sie auch hier getan. Besonders schön am M2 Streamstar ist die Portabilität seines Designs. So einfach es auch zu zerlegen wie einzurichten ist, ist es ein kleineres Mikrofon, das Sie vielleicht zuerst erwarten, aber das ermöglicht es nur, es unterwegs einfacher mitzunehmen, wenn Sie ein Content-Ersteller sind, der möglicherweise woanders filmen muss. Selbst wenn Sie es nirgendwo verstauen, ist es klein genug, um auf Ihrem Schreibtisch nicht im Weg zu sein, und sieht in Ihrer Einrichtung nicht unbeholfen oder klobig aus.

Es ist ein schlankes, einzigartiges Design, das auch mit einem eingebauten Pop-Filter, einem Magnetstreifen, von dem Sie Ihre eigene Version bestellen können, um Ihren Kanal oder Ihre Seite zu bewerben, und einem Ständer ausgestattet ist. Es ist jedoch erwähnenswert, dass es empfehlenswert ist, den Streamstar nicht einfach auf seinem Ständer auf dem Schreibtisch stehen zu lassen, vor allem, wenn man dazu neigt, ihn anzustoßen oder zu stoßen, und in unseren Tests war klar, dass der Ton durch eine solche Unterbrechung leicht unterbrochen werden kann. Es ist etwas enttäuschend, dass es für das beste Audioerlebnis empfohlen wird, etwas zu kaufen, das nicht im Produkt enthalten ist, aber wir gehen davon aus, dass die Kosten für die Lieferung dieses Mikrofons irgendwo gespart werden mussten.

Andernfalls ist es schwer, den M2 Streamstar als das zu schlagen, was er ist. Ein hervorragendes Einsteigermikrofon für Streamer und Content-Ersteller aller Art, das hält, was es verspricht, und das funktioniert, sobald Sie die zentimeterhohe Hürde des Zusammenbaus überwunden haben. Die Audioqualität ist sehr gut, obwohl sich die Aufnahmelautstärke manchmal etwas niedrig anfühlte, aber durch Herumfummeln mit den Bedienelementen am Mikrofon leicht behoben werden konnte. Wenn Sie in die Erstellung von Inhalten eintauchen möchten und sich nicht mit der Einrichtung eines Mikrofons oder der Überwachung von verzögertem Audio herumschlagen möchten, ist der M2 Streamstar eine solide Option.