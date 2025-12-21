Rift Riff verfolgt einen einzigartigen Ansatz, wenn es um den Tower-Defense-Schwierigkeitsgrad geht

HQ

Bei DevGAMM hatten wir kürzlich die Gelegenheit, uns Rift Riff anzusehen, ein pixeliges Fantasy-Tower-Defense-Spiel, bei dem man Horden von Monstern mit Saft bekämpft, mit dem man seine Türme baut. In einer Zeit, in der Gaming sich durch sehr schwierige Möglichkeiten beweisen kann, entschieden sich die Entwickler für einen anderen Ansatz mit Rift Riff.

Im Gespräch mit David Caballero von Gamereactor auf der Veranstaltung erklärte der Entwickler Franz Lazert den einzigartigen Ansatz, den Rift Riff an den Schwierigkeitsgrad verfolgt. "Eine unserer Hauptbehauptungen ist, dass es ein sehr nachsichtiges Spiel ist", sagte er. "Zum Beispiel, wenn du Türme baust, kosten sie natürlich Saft, aber du kannst sie mit der vollen Rückerstattung zurückerstatten."

"Wenn du also jemals eine Strategie hast, die nicht zu funktionieren scheint, kannst du alles zurückerstatten und es dann noch einmal versuchen und auf eine sehr verzeihende Weise experimentieren." fuhr Lazert fort. "Und außerdem, wenn du stirbst, musst du nicht das ganze Level neu starten. Du musst nur jede einzelne Welle neu starten... Manche dieser Levels gehen für sechs oder sieben Wellen, so muss man das ganze Ding nicht nochmal machen."

Wenn du mehr über Rift Riff erfahren möchtest, schau dir unser vollständiges Interview zum Spiel unten an: