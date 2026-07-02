Riesiges Reptil trägt Hochzeitskleid bei bizarrer mexikanischer Zeremonie

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Es mag etwas bizarr erscheinen. Tatsache ist jedoch, dass es in der mexikanischen Stadt San Pedro Huamelula Tradition ist, eine symbolische Hochzeit mit einer weiblichen Kaimanin abzuhalten. Zu diesem Anlass wurde er in ein weißes Hochzeitskleid gekleidet und mit Musik gefeiert.

Bei der Zeremonie geht es jedoch nicht um eine tatsächliche Hochzeit; der Überlieferung nach symbolisiert er eine historische Verbindung zwischen zwei indigenen Völkern im Bundesstaat Oaxaca. Das Ritual soll den Bewohnern reiche Ernten, erfolgreiche Fischerei und Wohlstand bringen.

Das dreitägige Fest endet damit, dass der Bürgermeister seiner reptilienartigen Braut einen symbolischen Kuss gibt. Du kannst es dir im untenstehenden Clip ansehen.