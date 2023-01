Riesiger Skyrim-Mod Skyblivion bekommt Veröffentlichungsdatum

HQ

Skyblivion, das Projekt, das The Elder Scrolls IV: Oblivion zu Skyrim bringt, wird laut einem neuen Video "spätestens 2025" veröffentlicht. Das ist ein ziemliches Unterfangen, zumal es von Freiwilligen erledigt wird.

Das Team, das an Skyblivion arbeitet, hofft, dass das neueste Video, das das Spiel bewirbt, einige weitere Freiwillige bringen wird, die sogar den Veröffentlichungstermin verschieben könnten. Im Moment befindet sich das Projekt an einem Punkt, an dem die Entwickler bequem einen Termin für 2025 bekannt geben können.

Das Projekt ist nicht zu verwechseln mit Skywind, das Morrowind zu Skyrim bringt, und Morroblivion, das den 3rd Elder Scrolls-Titel in den 4th portiert.

Es gibt viele Anspielungen auf Oblivion in früheren Skyrim-Mods, aber das gesamte Spiel in den fünften Elder Scrolls-Titel zu portieren, ist eine ziemliche Aufgabe.

Selbst mit einem voraussichtlichen Veröffentlichungsdatum im Jahr 2025 werden wir Skyblivion wahrscheinlich noch lange vor The Elder Scrolls VI sehen.