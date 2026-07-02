Riesiger Match-Fixing-Skandal erschüttert die Pétanque-Welt: 13-facher Weltmeister verhaftet

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Die Welt des professionellen Pétanque wurde von einer Bombe erschüttert: Vier Stars des Sports wurden in Toulon, Frankreich, während einer Untersuchung zu Spielmanipulation festgenommen, wie RMC Sport berichtete.

Die Spieler, Dylan Rocher, Henri Lacroix, Jean Feltain und David "Ligan" Doerr, werden verdächtigt, am 4. September 2025 in Levallois-Perret, einem Wettbewerb, der nicht von der französischen Föderation Pétanque organisiert wird, absichtlich ein Viertelfinalspiel verloren zu haben.

Die Nationale Glücksspielbehörde Frankreichs (ANJ) untersuchte, nachdem sie entdeckt hatte, dass "erhebliche Geldsummen" auf die Niederlage des Teams gesetzt worden waren, und machte Rocher-Doerr-Feltain, ein Top-Team, gegen ein Team von Amateuren.

Neun Personen wurden festgenommen, darunter die Spieler sowie Wettende und Vermittler, und werden 2027 wegen organisierten Betrugs sowie aktiver oder passiver Korruption vor Gericht gestellt. Die Staatsanwaltschaft in Toulon stellte fest, dass auf verschiedenen Sportwetten-Websites mehr als 13.000 € gewettet wurden, hauptsächlich in 50-€-Losen, um einer Identifizierung zu entgehen, und dass Gewinne von etwa 50.000 € erzielt wurden. Sie fanden außerdem Verbindungen zwischen den Wettenden und den Spielern, und die Polizei wurde in 140.000 € in bar oder auf Bankkonten, die mit den neun Verdächtigen in Verbindung stehen, beschlagnahmt.

Henri Lacroix, der Anführer des Teams, der an diesem Tag nicht spielte, aber ebenfalls Verdächtiger im Plan ist, erklärte in einer Stellungnahme, dass der Fall seinen Ruf, seine Familie und sein tägliches Leben beeinträchtigt. "Mit dem Gewicht von Blicken, Kritik und Urteilen zu leben, noch bevor eine Gerichtsentscheidung getroffen wird, ist ein Leiden, das sich nur wenige vorstellen können." Lacroix, 51 Jahre alt, ist 13-facher Meister der Pétanque-Weltmeisterschaften, die alle zwei Jahre von der Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP) organisiert werden.