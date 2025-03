Riesiger Mario-Bildband zum Gedenken an 40 Jahre mit Nintendos Klempner auf dem Weg zu Kickstarter Die Kampagne beginnt am Mario-Tag, am 10. März.

HQ Wenn du ein Fan von Nintendo und Mario im Besonderen bist (wer ist das nicht?), steht eine Kickstarter Kampagne an, nach der du Ausschau halten solltest. Es ist eine ziemlich stark aktualisierte und erweiterte Version des 300-Super Mario Collection seitigen Buches vom letzten Jahr, das schnell ausverkauft war. Der Autor Oscar Bown sagt, dass er dieses Jahr das 40-jährige Jubiläum von Mario feiern möchte, und passenderweise beginnt die Kampagne am 10. März, auch bekannt als Mar10 Day. Gehen Sie hierher, um Ihr Interesse zu bekunden, und Sie erhalten eine Erinnerung, wenn es losgeht, damit Sie sich garantiert ein Exemplar sichern und von allen Frühbucherangeboten profitieren können.