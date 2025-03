Riesiger Hort von Artefakten aus der Eisenzeit in Großbritannien gefunden

HQ

Dieses Spiel ist für die Geschichtsfans da draußen. In dem kleinen Dorf Melonsby im US-Bundesstaat North Yorkshire wurde eine riesige Sammlung von Artefakten aus der Eisenzeit entdeckt. Erstmals im Jahr 2021 vom Sondengänger Peter Heads entdeckt, haben Historiker seitdem jedes der 800+ Gegenstände analysiert, die in dem gefunden wurden, was als Melonsby-Hort bezeichnet wird.

Tom Moore, Professor an der Universität Durham, sagte (via Sky News), der Fund sei eine "einmalige Entdeckung". Es scheint, dass die Sammlung größtenteils einem Mitglied oder einem Netzwerk von Eliten aus Nordengland gehörte, da es teilweise Überreste von Wagen, Speeren, Ponygeschirren und mehr gibt, die Tausende von Jahren unter der Erde überlebt haben.

"Die Zerstörung so vieler hochrangiger Objekte, die in diesem Hort offensichtlich ist, ist auch von einem Ausmaß, das man im eisenzeitlichen Großbritannien selten gesehen hat, und zeigt, dass die Eliten des nördlichen Großbritanniens genauso mächtig waren wie ihre südlichen Gegenstücke", sagte Moore.

Einige der Gegenstände, wie farbige Weingläser und mediterrane Korallen, deuten auch auf eine Verbindung zum europäischen Festland hin. Duncan Wilson, Geschäftsführer von Historic England , sagte: "Dies ist ganz einfach eine der wichtigsten und aufregendsten Entdeckungen aus der Eisenzeit, die in Großbritannien gemacht wurde."

