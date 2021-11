Riesiger Far-Cry-6-Patch jetzt für Konsolen veröffentlicht

HQ

Far Cry 6 hat gestern ein ziemlich großes Update erhalten, das eure Download-Warteschlange vollstopfen wird, falls ihr das Spiel noch installiert habt. Hinsichtlich der Speichergrößen gibt es gewaltige Unterschiede zwischen Microsofts Plattformen (zwischen 13 und 20 Gigabyte) und Sonys Playstation-Familie (zwischen 60 und 90 Gigabyte). PC-Spieler werden die Anpassungen in Kürze erhalten und sie müssen sich auf einen Download von 54 Gigabyte einstellen.

Die Download-Größe lässt sich mit Blick auf die Patch-Notes nicht wirklich erklären, obwohl das Tam sicherlich nicht untätig war: Neue tägliche Aufgaben und eine Spezialoperation, die kommende Woche startet, wurden Far Cry 6 zuletzt hinzugefügt. In den Bereichen José's Island und Martínez (Philly's) Airstrip ist die Feinddichte angepasst worden und visuelle Störfaktoren wurden in den Menüs reduziert. Darüber hinaus sind einige Bugs eliminiert worden, darunter zum Beispiel das Anfertigen automatischer Speicherstände, in denen die Spieler in einer Todesanimation feststecken. Ansonsten konnte Ubisoft noch verschiedene Probleme in nicht richtig funktionierenden Missionen und im Koop-Modus beheben.