Riesige britische VFX-Gruppe Technicolour bricht zusammen

Die VFX-Gruppe Technicolour ist in Großbritannien in die Insolvenz geraten, nachdem sie versucht hatte, nach Käufern zu suchen, aber keinen finden konnte. Die Gruppe war für die Arbeit an jahrzehntelangen Animationsfilmen verantwortlich, darunter Pinocchio aus den 1940er Jahren und Mufasa: Der König der Löwen aus dem Jahr 2024.

Die Gruppe besaß Studios in Großbritannien, den USA, Kanada und Indien, und die Mehrheit der mehr als 440 Mitarbeiter, die sie beschäftigte, wird entlassen, so die BBC. "Der wirtschaftliche Gegenwind, von dem Unternehmen in der gesamten Kreativbranche betroffen sind, hat sich als zu schwierig erwiesen, um ihn zu überwinden, was dazu geführt hat, dass das britische Geschäft von Technicolor heute unter Verwaltung gestellt wurde", sagte Nick Holloway, der gemeinsame Verwalter des Unternehmens.

Technicolour wurde bereits 1915 gegründet, und obwohl es die Gruppe schon seit mehr als 100 Jahren gibt, arbeitete sie noch im letzten Jahr an modernen Blockbustern, darunter Kraven the Hunter, Young Woman and the Sea und Emilia Perez.

Dies ist ein schwerer Schlag für die VFX-Industrie, die in vielen modernen Filmemachern wichtiger denn je ist. Aber langsame und inkonsistente Arbeit kann den Tod eines jeden Unternehmens bedeuten, selbst eines historischen Unternehmens wie Technicolor.

