Riesenotter und Königspinguine planschen bald in Planet Zoo

Frontier Developments kündigte heute aufgeregt das nächste DLC-Paket für Planet Zoo an. Sie werden uns ab nächster Woche mit fünf Wasserlebewesen beglücken, die im Zuge des DLCs "Aquatic Pack" in die Simulation integriert werden. Damit sich die Riesenotter, Königspinguine, Kegelrobben, Zwergkaimane und Diamantschildkröten in eurem Tierpark wie zu Hause fühlen, gibt es mehr als 170 neue Landschaftsobjekte. Die Erweiterung kostet 10 Euro und sie ist ab dem 8. Dezember auf Steam verfügbar.

Es wird sogar ein neues Szenario geben, das die Spieler nach Oregon in den Westen der Vereinigten Staaten von Amerika führt. Dort sollen die Parkmanager einen Zoo in einem entwässerten Flussbett aufbauen und verwalten. Die Herausforderung besteht darin, aus dem begrenzten Platz das Optimum herauszuholen. Glücklicherweise scheint es in dem Gebiet einige Höhlen zu geben, die von den Spielern für natürliche Reviere genutzt werden können.