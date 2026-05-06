Riecht nach dem Mittelalter mit Kingdom Come: Deliverance s offiziellem Eau de Parfum

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Warhorse Studios hat das Mittelalter dank der glänzenden Kingdom Come: Deliverance II kürzlich viel begehrenswerter erscheinen lassen als je zuvor. Natürlich, wenn Sie das Spiel gespielt haben und nach einer Möglichkeit suchen, eine längst vergangene Ära zu beleben, hat das Entwicklerteam beschlossen, sich mit Kintsugi Perfumes zusammenzutun, um ein offizielles Eau de Parfum basierend auf der Serie zu entwickeln.

Es ist einfach als Kingdom Come Eau de Parfum bekannt und zum Glück riecht es nicht wirklich nach dem schmutzigen Mittelalter. Man sagt uns, wir sollen Noten von knackigem Apfel und frischen Kräutern erwarten, darunter Lavendel, Minze und Kamille, während Holunderblüten zusammen mit Honig und wildem Salbei einen Hauch vom Wald verleihen – mit Olibanum, abgenutztem Leder, trockenem Papyrus und rauchiger Birke, die diese duftende Sammlung abrunden.

Uns wird erzählt, dass das Parfüm von Henry und seinen Begegnungen mit Alchemie inspiriert wurde, wie der Schöpfer Martin Švach in der Produktbeschreibung anmerkt: "Er sammelt Salbei, Kamille und Lavendel, um Heiltränke zu brauen, und konsumiert Äpfel oder Honig, um Energie für die Erfüllung von Aufgaben seines Kommandanten Jan Zizka zu gewinnen. Diese Elemente spiegeln sich in der Duftpyramide wider, die Zutaten enthält, die den Spieler durch die gesamte Spielwelt begleiten."

Das Parfüm ist nur für Personen in der EU erhältlich und ist in einer Taster-Edition sowie einer vollen 50-ml-Flasche erhältlich, die potenziellen Käufern 155,99 € kostet.

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