Riechen Sie wie der amerikanische Westen mit diesem Red Dead Redemption 2 Cologne Set

HQ

Die Experten für Männergesundheit bei Outlaw haben beschlossen, die gefeierte Fortsetzung Red Dead Redemption 2 von Rockstar als Inspirationsquelle für ein neues Parfüm zu nutzen. Das Set umfasst vier Düfte, die jeweils auf einem anderen Teil der Welt von RDR2 basieren, und alle wurden aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt, die tierfreundlich sind, in recycelten Verpackungen und auch in den USA hergestellt.

Das Set enthält Saint Denis, einen Duft, der den "Großstadtcharme und die schönen Dinge des Lebens" verkörpern soll. Rhodes hingegen liefert einen Geruch, der an eine "staubige Stadt umgeben von Tabakplantagen" erinnert. Big Valley bietet einen Duft, der an "hoch in den Bergen, frische Luft, Zirbe, Kamine" erinnert. Schließlich bietet Emerald Ranch & Station "sanfte Hügel aus grünem Gras, Prärieblumen, einen Hauch von Beifuß".

Das Cologne-Set kann derzeit vorbestellt werden und soll zwischen dem 28. Juli und dem 3. August ausgeliefert werden. Es kostet 59 US-Dollar und jede Flasche hat eine Größe von 15 ml.

Werbung: